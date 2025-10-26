Język polski pokonał angielski. AI uznała nasz język za najefektywniejszy
Nowe badanie naukowców z University of Maryland i Microsoft Research pokazuje, że polski jest najefektywniejszym języki dla dużych modeli językowych (LLM). Tak, dobrze czytacie - AI lepiej myśli po polsku niż po angielsku.CKM_POLSKA
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
To niby które jest znaczniejsze? Wkurza mnie takie niejednoznaczne pisanie.
Druga sprawa przestańcie kultywować AI.
"Przegląd AI" od google, to po prostu g---o, które do niczego się nie nadaje, poza tym, że można się pośmiać z debilnych odpowiedzi czasem.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Międzynarodowe zawody w przeklinaniu.