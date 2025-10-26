Najemca mieszka za darmo, a właściciel lokalu płaci za niego czynsz
Ktoś wykradł jego dane i podpisał umowę na prąd.
Troll, ale zawsze warto pamiętać, że ryzyko jest wkalkulowane w cenę wynajmu. Na rynku jest blisko 2 mln pustostanów. W wypadku ochrony praw wynajmującego wiele z nich trafiłoby na rynek najmu, co radykalnie ścięłoby ceny poprzez zwiększenie podaży.
Brak ochrony wynajmującego to paradoksalnie cios w mniej majętnych. Jaki jest efekt?
to znaczy ktoś zamieszka w hotelu nie płaci albo skończył mu się czas pobytu i chce mieszkać dalej to jak rozumiem można go natychmiastowo wyeksmitować. Gdzie tu są prawne różnice? Bo w obu wypadkach teoretycznie traci się dach nad glową
@szmichal: nie do końca.
Jak jesteś politykiem to nie masz czasu na spotkania z ludźmi i ich problemami pokroju cieknący kran na najmie.
Bierzesz firmę a jej pracownicy zajmują się wszystkim.
A jak ktoś nie płacy a mieszka to też mają metody ( ͡° ͜ʖ ͡°) i bynajmniej nie jest tak, że ktoś mieszka latami
Panie bierzesz pan najtańszy szrot? Przecież to już się rozlatuje na starcie!
Paanie to pod wynajem, co będę inwestował, a jak zepsuje się za pół roku to najemca niech płaci, bo ja mam paragon, że dałem mu nowe i działające
Czyli TY sprzedajesz "przecenione g*wno" (CYTAT) i mowisz żeby "Je**ć tych dziadów" (CYTAT) którzy od CIEBIE kupują :D ? Przecież w tej historii to TY jesteś tym złym wprowadzającym na rynek złe produkty, nie ich wina że TY im sprzedajesz "g*wno" (CYTAT)