Przyzwyczaiłem się już do tej patologii że lokator ma większe prawa niż właścicieli lokali, ale skoro już mamy tak patologiczne prawo to dlaczego ono nie działa na przykład w przypadku hoteli?

to znaczy ktoś zamieszka w hotelu nie płaci albo skończył mu się czas pobytu i chce mieszkać dalej to jak rozumiem można go natychmiastowo wyeksmitować. Gdzie tu są prawne różnice? Bo w obu wypadkach teoretycznie traci się dach nad glową