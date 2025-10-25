Łuszczyca zaczyna się w jelitach?
Łuszczyca - choroba przewlekła, która dotyka nie tylko skóry, ale także serca i psychiki. Swędzenie, ból, widoczne zmiany - to codzienność nawet 800 tysięcy Polaków. Ale coraz częściej mówi się, że klucz do złagodzenia objawów wcale nie tkwi wyłącznie w maściach i lekach dermatologicznych.JRMa
6 lat temu zmieniłem swoje podjęcie, zacząłem intensywnie medytować, zmieniać życie i dziś po problemach ze skórą nie ma śladu. Mogę umyć głowę mydłem i nic się nie dzieje. Kilka lat temu jak użyłem tylko niededykowanwgo szamponu czy żelu pod prysznic, to
Eliminacja pszenicy z diety działa cuda
tyśęcy?
Dobrze, że się poprawiłeś i nie powielasz tego najpopularniejszego błędu, ale jednak trzeba zwracać uwagę, bo pisanie "tyś" to z nieznanych mi powodów jakaś zaraza ostatnio.
ProbiotykI zawierające szczepy bakterii takich jak Lactobacillus lub Bifidobacterium może pomóc przywrócić równowagę biologiczną.
https://enel.pl/enelzdrowie/zdrowie/czym-jest-dysbioza-jelitowa-i-co-jest-jej-przyczyna
@JRMa: białka jajek mają dużo histaminy a histamina to alergia w pigułce ;)
Zdrowe jedzenie, ruch i wszystko działa lepiej...
