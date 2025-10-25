Cóż powiem tyle, że całe moje dorosłe, pełne stresu i traum z przeszłością życie, miałem gigantyczny łupież i masę kłopotów ze skórą. Wieczne kuracje, szampony i inne leki pomagały doraźnie.

6 lat temu zmieniłem swoje podjęcie, zacząłem intensywnie medytować, zmieniać życie i dziś po problemach ze skórą nie ma śladu. Mogę umyć głowę mydłem i nic się nie dzieje. Kilka lat temu jak użyłem tylko niededykowanwgo szamponu czy żelu pod prysznic, to Pokaż całość