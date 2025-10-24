"ocalił" to dosyć duże słowo jak na tego niedokończonego gniota. Nie rozumiem popularności i szału tego "dzieła".



Pomysł dobry, ale z każdą kolejną stroną widać, że to jest raptem szkic i średnio uporządkowane myśli przelane na papier. Jakby było skończone to mogłoby być dobre, a w tej formie szkoda na to czasu.