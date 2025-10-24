Jego najsłynniejsze dzieło ukazało się wbrew jego woli
Franz Kafka chciał spalić Proces. Dzieło ocalił przyjaciel pisarza.Histmag
- Dlaczego płaczesz?
- Zgubiłam moją ulubioną lalkę.
Ona i Kafka długo i bezskutecznie szukali lalki.
Kafka zaproponował, żeby poszukali jeszcze trochę następnego dnia.
- Spotkamy się tu i znowu zaczniemy jej szukać.
Pomysł dobry, ale z każdą kolejną stroną widać, że to jest raptem szkic i średnio uporządkowane myśli przelane na papier. Jakby było skończone to mogłoby być dobre, a w tej formie szkoda na to czasu.
@11mariom: kiedyś zacząłem robić "klasyki" literatury i szczerze to po wielu sie długo w głowe drapałem jakim cudem to jest uwielbiany klasyk, jedno z najwybitniejszych dzieł itp. Chyba najbardziej mnie znudził "Catcher in the rye", może dlatego że trudno mi sie było utożsamić z głównym bohaterem w jakikolwiek sposób, a znam ludzi starszych o jedno pokolenie którzy twierdzą że to kapitalna książka