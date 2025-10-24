Skazany prezydent Francji Sarkozy dostał celę VIP.
Cela z osobną łazienką, prysznicem, lodówką, kuchenką i telewizorem. Takim apartamentem nie pogardziłby niejeden emeryt. Koledzy z więzienia na podwójnych pryczach i z przymocowaną do ściany muszlą klozetową chyba nie są zadowoleni.chlopiec_kucyk
Komentarze (70)
A ilu nie siedzi, a powinno wisiec.
Naszym wspólnym problemem jest istnienie agend tolerancji oraz propaganda miłosierdzia dla bestii.
@HuGho: to zależy, z którego piętra spadną xD
...o ile w ogóle doszłoby do wyroku skazującego na bezwzględne więzienie
po co ta sensacja?
btw. z racji wieku i tak zaraz bedzie ubiegal sie
@tomekk_: on ma dopiero 70 lat. Rozumiem że mając powyżej 80 można uznać się za starca ale 70 w 21 wieku to nie jest jeszcze starość