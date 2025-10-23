Afera przed meczem Legii. "Ukrainiec nie chce wpuścić flagi Wołyń"
Na mecz z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji kibice Legii zamierzali wnieść flagę upamiętniającą r--ź wołyńską. Jak dowiadujemy się jednak z portalu "X": szef ds. bezpieczeństw ukraińskiego klubu miał nie pozwolić im jej wnieść.Makavlani
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
¯_(ツ)_/¯
Link
Pytam oczywiście OFICJALNIE, żeby prokuratura miała w ogóle możliwość postawienia zarzutów? Bo jak nie to na jakiej podstawie niby mają działać?
Uznajmy ta flagę na równo ze swastyką i sierpem/młotem i wtedy możemy dyskutować o zarzutach, bez tego raczej jest to niemożliwe.
@neurotiCat: Jak widać ma dużo, co tylko pokazuje że hasła o ukrainizacji Polski są coraz bardziej zastanawiające.
@o__0: Tak, na WYNAJĘTYM stadionie.
Precz z OKUPACJĄ
@bepepee: aby Legia mogła wnieść transparent, bo nie chcieli wejść bez.