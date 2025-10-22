Kontrola drogowa
Powracamy do fatalnego zachowania policjanta, który wyrwał telefon kierowcy i zniszczył mu mienie. Kierowca ze strachu wezwał kolejny patrol i...dostał zarzut niewykonywania poleceń, a konkretnie także braku wylegitymowania się. Postępowania dyscyplinarne, nagrania z Sądu, gdzie byłem osobiści orazfioletowy_czlowiek
Komentarze (27)
- Sraką!
I takich właśnie milicjantów potrzebuje nasza władza, zero pobłażania i dyskusji. Chyba wolałbym Gestapo.
@arko20120: gestapo to był jawny wróg. Było oczywiste kto nim jest.
A tu masz policjanta, który w teorii jest by cię bronić a w praktyce, by dojechać.
I podobnie jak Gestapo potrafi torturować niewinnych ludzi na komisariatach i podobnie jak Gestapo uchodzi im to płazem. Ba. W nagrodę jeszcze wcześniejszą emeryturkę dostaną, jak mordercy z Wrocławia.
Analogia
jedni są jawnymi bandytami a inni to akceptują, kryją, udają, że problem nie istnieje... dla mnie winny jest ten co jest bandytą i ten co wie o tym, że jego "kolega" z "firmy" taki jest i nic z tym nie robi
A to tylko informacje z nagłówków o polskiej policji.
Przecież to jest legalny gang na sznurkach władzy, nic się nie zmieniło od czasów zmiany ustroju czyli milicji.
Najwyższy czas my obywatele mamy obowiązek coś z tym zrobić. Oni są od pilnowania porządku, zasad społecznych i prawa a nie od bycia władzą wykonawczą.
Pracują za nasze pieniądze, dla nas.
Polica w Polsce. Uśmiechasz się przez szybę. Jak mógł! Pewnie jakiś cwaniak. Nie wolno się uśmiechać w tym kraju. Sprawdzamy gaśnice, apteczkę. Zagrożenie w ruchu drogowym, bo ruszyłeś 5 km/h szybciej od nas.
Ten policjant nigdy nie powinien być policjantem, jak uśmiechnięty kierowca obok go sprowokował.
Co za kraj, co za ludzie. Błagam niech to się tak nie
Jednak system jest taki, że ręka rękę myje kwestia tylko, jak długi masz kołnierz koszuli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A ty tracisz pracę, jak ci się w robocie noga powinie.
Kiedyś myślałem że straż miejska to popłuczyny po milicji, ale to chyba jedna liga i po prostu dostają stanowisko z loterii ¯\(ツ)/¯
Z takim podejściem czują się bezkarni. A i wolne w robocie dostaną na czas rozprawy. Tragedia ten kraj.