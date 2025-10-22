Policja czuję się bezkarna, stąd takie zachowanie. Prokuratura broni swoich, a sądy zwykle uznają wersję policjantów. Tu chłopaka uratowało nagranie, bez niego by przepadł. Policjanci powinni ponosić odpowiedzialność finansową za takie sprawy w sądzie, a nie skarb państwa czyli my. Gdyby jeden z drugim musieli parę razy zapłacić nawet koszty sądowe to dwa razy by się zastanowili czy kierować sprawę do sądu. A tak - kierują wszystko bo nie oni za to Pokaż całość