Wyrzucamy mniej śmieci na wysypiska niż Duńczycy i Niemcy.
Polska wśród najbardziej eko w Unii, Eurostat zaprezentował dość szczegółowe dane dla krajów Unii o ilości produkowanych i odzyskiwanych śmieci. Porównując z innymi, nie mamy się czego wstydzić. Nie dość, że jesteśmy w czołówce krajów pod względem recyklingu opakowań.Nauta
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
@BigSW: Nie, też podrożeje. Widziałeś w swoim życiu jakieś obniżki cen mediów? Każdy nowy rok zaczyna się od podwyżek wody, ścieków, biletów komunikacji miejskiej a potem dochodzą podwyżki cen prądu, czynszu itp.
ehh, daj palec a wezmą całą rękę, może w kolejnej ustawie będziemy musieli oczyszczać wodę zanim spuścimy w kiblu
w miastach tak czysto jak w polsce nie ma nigdzie - od portugalii po finlandie, od norwegii po grecje
na prowincji, w jakichs wioskach czy niewielkich miasteczkach - zgodze sie, tam jest czesto bardzo czysto, o ile nie ma w okolicy sieldliska tzw ludnosci naplywowej