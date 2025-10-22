Bo pies to nie zabawka, która się kupuje lub dostaje i sama sobie ma żyć. Nie tak, się nie da. Tak samo jak dziecko, trzeba wychować nauczyć i przedewszystkim, poświęcić czas, zwlaszcza we wczesnym okresie. Traktowanie psów jako alternatywy dla dzieci, jest p------e, bo to i to wymaga opieki. Dzieci oczywiście duzo wiecej i lepiej. Jak ktoś tego k---a nie rozumie to niech sobie kupi, pająka lub coś podobnego...