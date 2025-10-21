Śledztwa w sprawie wniesienia flagi UPA nie będzie.

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Nie musi być, O ILE IDIOTA, który tę flagę wniósł został wzięty za wszarz i ostawiony do siebie. Zakaz wjazdu do Strefy Schengen przez X lat i jedyne życiowe perspektywy, to ukrywanie się przed WKU. Gorzej, jeśli to właśnie ten kasztan chce u nas azylu... (