Zamiast Linuxa pobierali wirusa. Admini milczeli
Oficjalna strona popularnej dystrybucji Linuksa Xubuntu została zhakowana. Cyberprzestępcy wstrzyknęli w nią złośliwy kod i podmienili wszystkie linki prowadzące do plików instalacyjnych systemu. Użytkownicy, którzy próbowali zgłosić problem, zostali zbanowani.FredOnizuka
Komentarze (41)
Webdeveloperzy wszędzie w-------ą WordPressa albo tonę bibliotek, nawet do strony, która może być HTMLem z CSSem
@fervi: i taka strona postawisz i zapomnisz. A stronę na wordpressie jak zapomnisz, to włamywacz o nim przypomni prędzej czy później xD a jak automatyczne aktualizacje to się coś wysypie i ten sam problem. Irytuje mnie takie podejście, że do g---o stron musi być wordpress.
@szczekacz666: Od jakiegoś czasu na wykopie mnie i innych użytkowników przekierowuje na dziwne ruskie domeny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ta.
@cacum3: Myślę, że chyba nawet proszą się o pozew.
Valve opracowuje swój system w oparciu o Archa, który powstał jako projekt hobbystyczny i jest w dużej mierze robiony hobbystycznie.
absolutna kompromitacja ułomków komputerowych
Grafika na lubuntu chodzi całkiem OK i jeszcze sporo czasu może posłużyć do pracy czy internetu.
dystrybucja na zasadzie zainstaluj i nie musisz nić rzeźbić z konfiguracjami.
...w wolnym czasie, a w tygodniu, jak ktoś im zawraca dupę w godzinach pracy w M$ czy Adobe, to wlepiają bana.
@KarmazynowyAstrofizyk: Problem w tym, że plik typu exe infekował Windowsa ( ͡° ͜ʖ ͡°)