Odbyło się coroczne liczenie katolików. Statystyki zaskakują?
Mniej niż 30 proc. - tylu wiernych uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, a ok. 14 proc. przyjmuje komunię, to pokazała akcja liczenia katolików w ostatnich latach.Lazaro
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 205
- Odpowiedz
Komentarze (205)
najlepsze
Przekładając to na ogół społeczeństwa, to we mszy uczestniczy około 20%, a "komunizuje się" 9% Polaków. To w temacie tego czy np prawo powinno wchodzić w tyłek kościołowi na każdy sposób, skoro tak naprawdę dotyczy on tak małego odsetka społeczeństwa
A ja wierzę, że jeśli rzeczywiście wprowadzić podatek kościelny, to by się okazało, że płacono by go tak chętnie, jak abonament telewizyjny. I
Co do relacji w drugą stronę - Rząd wspierający dobroczynność to zdrowa sytuacja. Patologią jest rząd i publiczna TV waląca w fundację która pełno dobrego zrobiła.
@Zxr9: tak bo Ty k---a wiesz jaka jest moja rodzina xD Myślisz, że dlaczego tak się od tego odciąłem?
@Kulek1981: No ale rozumiem, że to miałaby być regulacja państwowa, a nie kościelna. W kościele dalej mogliby liczyć katolików po swojemu, tak jak to zresztą ciągle robią. Państwo póki co oficjalnie nie każe się nikomu deklarować. Rozumiem propozycję podatku pogłownego dla KK, ale dopóki nie ma konkretów, to nie wiadomo o czym rozmawiamy i takie hasło trąci populizmem. Co ten podatek miałby konkretnie zastąpić? Przecież teraz
Komentarz usunięty przez moderatora
@CitroenPicaso:
W Ameryce Łacińskiej też jest w odwrocie. Chile to już zaledwie 53 procent katolików. Inne kraje regionu idą za przykładem i tam też populacja ateistów i protestantów rośnie.
Zostaje tylko Afryka.
@LordDamianus: W ogóle by mnie to nie zdziwiło, skoro Polacy są od dekad najbardziej ciemiężeni wpływem KK na życie codzienne. To powoduje, że ludzie mają dosyć. Hipokryzja na każdym kroku. Mistrzowie biznesu.
To krach systemu kontroli.
Bo przyszło pokolenie, które wychowało się na faktach, nie na strachu. Na empatii, nie na dogmatach.
Które wie, że: