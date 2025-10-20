POLSKA ROSNIE GOSPODARCZO POTEZNA POTEGA a tymczasem statystki pokazują że ubóstwo rośnie i zaczynają już oddziały zamykać w szpitalach , na tube propagandową kasa jest na chore dzieci nie ma

Prawda jest taka że mendy z rządu mają to w dupie bo oni się leczą w najlepszych klinikach co ich obchodzi czyjeś dziecko