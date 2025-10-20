Protest przed szpitalem. Coś niewyobrażalnego
Rodzice, których dzieci były leczone w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie są oburzeni i bezsilni. Dowiedzieli się, że oddział rekonstrukcji i leczenia oparzeń został zamknięty.starnak
Komentarze (32)
@geebon: mocne słowa jak na widza kanału zero
po drugie propaganda mediów publicznych ma większy priorytet finansowany niż jakieś polaczkowe dzieci
@eSUBA94: no pchał, a teraz PO pcha zamiast zlikwidować tego trupa dla geriatryków. Robiąc to pokazali, gdzie mają młodych wyborców- i dostali zapłatę w wyborach prezydenckich.
https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-zwrot-w-sprawie-szpitala-w-prokocimiu-mamy-deklaracje-szefow,nId,22431926
Nie wiem z jakiego powodu odeszła ale dodaję kontekst bo
Nie dziwcie się że gdzieś trzeba szukać oszczędności ¯\(ツ)/¯
I nawet jakbyśmy 10% wydali na zbrojenia to i tak c---a to da bo i tak większośç rozkradną
Prawda jest taka że mendy z rządu mają to w dupie bo oni się leczą w najlepszych klinikach co ich obchodzi czyjeś dziecko