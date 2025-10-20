Policzyliśmy, jak nowy podatek cukrowy podniesie ceny. 10-krotna podwyżka opłaty
Od 1 stycznia 2026 roku Polaków czeka rewolucja cenowa na półkach z napojami. Rząd przyjął projekt drastycznej waloryzacji podatku cukrowego, podwyższając na przykład opłatę za kofeinę z 10 gr do pełnego złotego. Skutki będą natychmiastowe i dotkliwebelmondo69
Komentarze (59)
najlepsze
1. Wprowadzamy minimalny podatek, nie ma co protestować bo jest to symboliczna opłata.
2. Podwyższamy podatek - nie wprowadzamy przecież nic nowego, tylko aktualizujemy to co już działa od dawna - o co ten kwik?
@Stalus: powinien zrobić to co zrobiłby Trzaskowski który na wykopie miał chyba z 90% poparcia
Pepsico i reszta bedzie sie powoli wycofywac, tak samo rodzime wytwornie ogranicza produkcje napoi, energetykow itd. Do tego dolozymy staganacje na rynku, bo przemysl europejski zaczyna sie powoli wywracac, spadek sily nabywczej, wzrost minimalnej itd itd.
Na bank nie wplynie to
Cel prozdrowotny jest żaden, NFZ wg artykułu też na tym ani trochę nie skorzystał...
Uprzedzam, że nikt tego nie karze spożywać i można sobie zamiast tego wypić napar z trawy.
@bartek-kowalski-12: karą jest podatek od tych napojów.
@Czerwone_Stringi: Cukier psuje zęby i jest szkodliwy. Dlatego rząd opodatkował też zdrowsze alternatywy oparte na słodzikach.....
@fervi: kiedyś umiał mniej i miał mniej doświadczenia, a teraz stać nas na tyle samo. Jeszcze trochę to część nieco ambitniejszych minimalna dogoni - i po co się wtedy starać?