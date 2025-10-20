Pamiętam kiedyś Pepsi kupowałem 2.5l za 3.99, jak teraz widzę 8.99 za 1.5 litra to dla mnie kosmos totalny, już od lat nie kupuje coli/pepsi nawet na święta, po prostu nie godzę się na te ceny, to samo chipsy laysy 8.99, mars podwójny 5.49, oczywiście czasami są taniej w promocji albo jak kupisz dwa ale to nadal jest drogo, to są już produkty premium.