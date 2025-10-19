Microsoft wciska funcje AI rozpoznajace twarze na twoich zdjęciach.
Możesz to wyłączyć tylko 3 razy w roku. Niedawno wycofali się z żądania backupu całego komputera w zamian za roczny support w Windows 10, ale nie rezygnują. All your base are belong to us.xistobal
@MarekAnatol: Więc to inny przypadek.
Wyłączyć powinieneś móc kiedy tylko chcesz.
Google też to ma ale pyta przy pierwszym uruchomieniu. Oczywiście nazwa jest trochę myląca (Czy chcesz pomóc itp) ale jednak pyta.
Zadyma bierze się z tego że Microsoft pozwala na wyłączenie tego gówna 3x na rok. To jest chore.
