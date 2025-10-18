Tymek Kucharczyk mistrzem Euroformuły Open!
W wyścigu na torze Monza wygrał z drugim kierowca o 0,001 sekundy. W powiązanych WIDEOmrbarry
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
W wyścigu na torze Monza wygrał z drugim kierowca o 0,001 sekundy. W powiązanych WIDEOmrbarry
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (10)
najlepsze
JEST
TYLKO
JEDEN
Ogólnie to i tak chłopak od kilku lat ledwo zbiera sponsorów i co sezon startuje w coraz bardziej niszowych formułach
Tldr
Nic z niego nie będzie, nie ma kasy
@JednaRenkaJedenKaleka: Juz teraz nie chodzi nawet o kase, tu brakuje umiejetnosci.