Abonament RTV zostaje na dłużej. W 2026 roku będzie jeszcze drożej
Pamiętacie wielokrotne zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV? No cóż, w 2026 roku na pewno one nie nastąpią. System finansowania mediów publicznych pozostaje niezmieniony, a finansowanie publicznych rozgłośni ma nadal opierać się na abonamencieLazaro
Komentarze (52)
Kiedyś monarchom nadawano przydomki. Jak myślicie, jaki przydomek zyskałby miłościwie nam panujący premier? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#100konkretowna100dni
@paramedix: nie została zlikwidowana, póki co jest od 2 lat w stanie likwidacji. Coś jak tymczasowa podwyżka VATu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Największa beka z tych, co tak wiele zrobili aby władza się zmieniła, a i tak wszystko zostało po staremu ;)