Szok i niedowierzanie... To jest wręcz niemożliwe bo to by oznaczało, że Donald Tusk albo kłamał albo nie widzi nic zdrożnego w ściąganiu haraczu z Polaków (D.T.: "Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi.").

Kiedyś monarchom nadawano przydomki. Jak myślicie, jaki przydomek zyskałby miłościwie nam panujący premier? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )