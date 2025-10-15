Mirki, przeglądając ofertę studiów MBA spojrzałem na sekcję zniżek (zależnych od decyzji rektora).
Okazuje się, że kandydat zagraniczny, z europy środkowo-wschodniej może uzyskać aż 15% rabatu! Najwyższy rabat 20% jest dla pracowników PW. A dla Polaka? 5% za jednorazową płatność.
https://biznes.edu.pl/executive-mba/oplaty/
najlepsze
@EtatowyIdiota: w sensie jest poniżej jednego kandydata na miejsce? na PW? trudno mi uwierzyć
Ja bym wrócił do starej, polskiej tradycji gett ławkowych
Ale zbrunatnienie już spoko!
@PrzymierzeRobotnicze: F-----m to także komponent statolatryczny i totalitarny, innymi słowy - ultranacjonalistyczna palingeneza. Mnie zadowoli wzbogacenie instytucji demoliberalnych elementami etnocentryzmu ;-)