Niemcy wysyłają myśliwce do Malborka
Niemcy rozmieszczą na lotnisku w Malborku myśliwce Eurofighter. Wszystko w celu ochrony wschodniej flanki NATO Są czarne krzyże, jest Malborg, Prusy Wschodnie gotowe na odbicie?mihau-de
Komentarze (72)
Dziękujemy wam za Eurofightery, którymi przylecieliście i użyjemy ich w obronie naszej sprawy "
Niemcy to najwięksi kunktatorzy Europy.
https://wykop.pl/cdn/c3201142/92317afadf7c812b79c61c91e29295825495e6ebcb592483ddb82b8982ffa1a9,w400.jpg
Niemcy nie pomagają - źle bo pewnie się z ruskimi dogadali
Niemcy dbają o swoje interesy - patrzcie źli niemcy uderzają w Polskę, pewnie chcą następnych rozbiorów
NATO dziala jak powinno.
Okazuje się, że zesrał się sam autor znaleziska XD w opisie.
A powinniśmy docenić, bo to być może połowa niemieckich