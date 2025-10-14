Górnicy zapowiadają protesty i blokady mimo dopłaty 5,5 mld zł do górnictwa
Związkowcy zapowiadając protesty, domagają się rozmów z rządzącymi na temat górnictwa. Nie zgadzają się na propozycję przynajmniej 15 procentowej obniżki pensji w przypadku JSW gdzie sytuacja jest dramatyczna. W budżecie zapisano 5,5 mld zł dopłat na górnictwo a perspektywy dla tego sektora nie zsub_zero_1
Nie przetłumaczysz.
@rammaq: Mój znajomy w rodzinie ma tradycje, że są rzeźbiarzami ludowymi z pokolenia na pokolenie i z tego żyją ale nie wystawiają łap do państwa o kasę tylko jak coś kiepsko idzie to idą do normalnej roboty. Znają się na drewnie, więc idą tam gdzie ich doświadczenie jest pomocne i tak sobie żyją. Nawet
@koniu23: Tyle wynosi budżet płac podzielony przez ilość pracowników. Liczone są 13,14, 15, deputaty i inne specjalne przywileje dla specjalnych ludzi.
Nie są natomiast liczone wcześniejsze emerytury które także są dużym kosztem budżetu.
Jakby to jeszcze dało się powiązać z miesięcznicami... (mlask, mlask)
@Grymas-Tysiaclecia: Do nich nie dociera nawet to że za PIS 14 kopalń zostało zamkniętych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przecież jak firma prywatna jest nierentowna,to po prostu tracisz k---a pracę i dowidzenia.
Pracujesz w branży bez przyszłości?
To albo uczysz się czegoś nowego i przekwalifikowujesz, albo szukasz low entry job jak kierowca ubera czy kasjerka.
A