Ja wiem, że deweloperuchy to cwaniaki, ale z ciekawości zobaczyłem, gdzie owy rolnik ma gospodarstwo. Ono jest dosłownie w mieście, zaraz obok jednostki wojskowej, a wokół są gierkowskie osiedla mieszkaniowe i osiedlowe garaże, tam nie ma żadnych upraw rolniczych, tylko jeden dom i chlewnia. To wygląda tak, jakby za komuny miasto się powiększało i zapomniało o jednym gospodarstwie w środku budującego się osiedla.