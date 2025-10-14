Rolnik walczy o gospodarstwo. Trwa spór o budowę bloku tuż przy jego chlewni
Rolnik z Łomży walczy o przetrwanie swojego gospodarstwa. Tuż obok jego chlewni ma stanąć sześciopiętrowy blok mieszkalnkonto_zielonki
Komentarze (27)
najlepsze
https://www.google.com/maps/place/aleja+Marsza%C5%82ka+J%C3%B3zefa+Pi%C5%82sudskiego+99,+18-400+%C5%81om%C5%BCa/@53.1636059,22.063903,205m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x471e338becdf2b61:0xc39520913610f96a!8m2!3d53.1635791!4d22.0641744!16s%2Fg%2F11rd3ggtbk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
@lolek-lolkowsky-3: No tyle, że tam nie ma chlewni to raz, a dwa typ chce ją zbudować w środku miasta xD
https://wykop.pl/link/7811289/rolnik-walczy-o-gospodarstwo-trwa-spor-o-budowe-bloku-tuz-przy-jego-chlewni/komentarz/133573097/ten-kto-nie-zaniuchal-zapachu-chlewni-nie-wie-co-smrod-jezeli-mpzp-przewiduje-zabudowe-mieszkalna-to-jestem-przekonany-ze-rolnik-dostanie-kopa-mogl-si
Mógł się wcześniej zainteresować na etapie wyłożenia planu miejscowego i tam wnosić skargi i protesty. Zwykle ten proces trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i tu
Mógł się wcześniej zainteresować na etapie wyłożenia planu miejscowego i tam wnosić skargi i protesty. Zwykle ten proces trwa od kilku do kilkunastu miesięcy i tu jest pies pogrzebany.
Ale ale. Zgłaszanie uwag do MPZP to dla frajerów jest bo jak nie jesteś liczony w setkach osób, to zazwyczaj guzik daje.
A tak w ogole, to ten blok jest budowany na WZ, a ponoc te byly wydane na coś innego- jak mozna tam wyczytać
Facet ma racje. Sprowadzą się rurkowce i bedą go chcieli wywalić. Oczywiscie bez kasy.
WZ są łatwiejsze do oprotestowania, niż zmiana MPZP, tak czy siak nikt za rolnika nie będzie pilnować spraw związanych z nieruchomością. Szkoda człowieka, jednak mógł wcześniej zgłaszać skargi, zanim wbito łopatę.