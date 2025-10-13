Sąsiedzi myśleli, że zaginęła jako nastolatka.A ona 27 lat była więziona w pokoj
To historia tak nieprawdopodobna, że trudno w nią uwierzyć mówi pani Iza ze Świętochłowic. Za zamkniętymi drzwiami jednego z mieszkań w jej bloku rozgrywał się koszmar 42-letniej Mirelli. Sąsiedzi byli przekonani, że dziewczyna zaginęła, gdy miała 15 lat.wacek3729
33
Komentarze (33)
Strasznie szkoda dziewczyny, rodzice zniszczyli jej najlepsze lata życia. Przeniesiony Munchausen?
@thorgoth: No właśnie, to się wydaje dziwne. Szczególnie jeszcze w przypadku bloku.
Inna rzecz że masz racje - nie wierze że przez ściane nikt nic w bloku nie słyszał
1. Dlaczego rodziców nagle zamknęli 15-latkę w pokoju?
2. Jakim cudem żadna szkoła, urząd, czy instytucja się nie zainteresowała?
3.
@zwykly_szarak: Abstrahując od prawdziwości tej historii, jak ją zamykali to nie byli dwójką dziadków. A jeśli się nad nią znęcali psychicznie i fizycznie to nie potrzeba dużo czasu żeby złamać człowieka do tego stopnia, że przestaje stawiać jakikolwiek opór.
Jak widać życie, a dokładniej Fałsz.pl pisze nawet lepsze scenariusze ¯\(ツ)/¯
A ta redaktorka wyygląda serio jakby wygenerowana ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°)
Pewnie była niegrzeczna, dali jej "szlaban" na wyjścia z domu i tak się jakoś przeciągnęło.
Wspomnial o zbiorce, a nigdzie żadnego linku do zbiorki nie ma. Google też NIC nie wie.
Prędzej już uwierzę w ufo.
A coś takiego to prawie na pewno rozniosłoby się po sieci .
No i cała ta sprawa jest... Nielogiczna, jakby wypluta z ChatGPT. Serio mam uwierzyć że przez 27 lat nie próbowała uciec ani krzyczeć (przypominam, to blok) że nikt ze służb nie zainteresował się jej zaginięciem, i że nagle, po 27 latach wystarczyła jedna kłótnia w mieszkaniu? ( ͡º ͜ʖ͡º