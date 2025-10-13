Katastrofa kolejowa na Słowacji. Zderzyły się dwa pociągi ekspresowe
Dramatyczne doniesienia z południa Słowacji. W poniedziałkowy poranek, 13 października, w powiecie rożniawskim doszło do poważnego wypadku kolejowego. Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turnou.Bobito
@KrowaDajeMleko: takie czujniki musiałyby mieć kolejowe certyfikaty i 100% niezawodność. 95% niezawodne tanie urządzenia konsumenckie wsponagające byłyby lepsze niż nic no alee niee bo niee ....
... to co opisujesz załatwia ETCS L3. Ale jest tak drogie,, że może za 50 lat się upowszechni.
@LordDamianus: be ze du ra