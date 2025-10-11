Diesel - dobrze mi się jeździło.

Ale teraz mam hybrydę bez plug-in. Auto ma 235KM, 7 osób, waży dwie tony a spalanie po mieście to 6.5 litra.

W trasie jest jednak słabo dalej diesel nie ma żadnej konkurencji ale do prywatnego użytkowania gdzie trasa to 20-30% całej jazdy hybryda jest lepsza ekonomicznie no i w mieście cicho bo większość czasu na światłach i w korkach silnik nawet się nie uruchamia.