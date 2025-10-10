Ostatnio się naciąłem na promocje na czekolady, cały dział obwieszony jak stragan tymi oczojebnymi etykietami, że druga gratis czy tam tańsza, dot. zarówno wedla i milki, i co? I g---o, na paragonie, żadnej promki i normalnie policzone po 20zł za sztukę co przy 6 czekoladach daje już nie taką małą kwotę. Gardzę tymi dzbanami z biedry, chyba czas pójść do konkurencji.