Cena 9,99 zł za kilogram. Cena za sztukę o wadze 400g = 9,99 zł... Przy kasie nabija oczywiście 9,99 zł za sztukę.
Uważajcie na nowe cenówki w #biedronka
Za takie coś powinni wsadzać do więzienia.
Oczywiście na przepisy które stanowią że na "cenówce" powinna być jedynie informacja o cenie za sztukę a każda inna "promocja" powinna być pokazana minimum 50% mniejszą czcionką.
Jestem nauczony i zawsze patrzę co i jak skanują a
Kiedy ty pomylisz bułki na kasie samoobsługowej, policja i zarzuty z KK Art. 286
https://www.saos.org.pl/judgments/486221
@glass3: jak by to odpowiednio przerobić to by wyszło, że sklep dokonuje oszustwa generując cenówki jak z przykładu.
Wtedy 40 dniówek kary (dniówka dla obywatela wyniosła 20zł więc dla sklepu zróbmy 2 000zł) i taka biedronka dostaje 80 000zł kary za mylącą cenówkę.
A po tygodniu podobna akcja, recydywa i 800 000zł ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@saggitarius_a: pewnie dotyczyło gramatury 95,5g której nie ma ani sztuki...
@paw1470: oczywiście że to nieprawda :)
Przepis mówi o tym, że masz prawo żądać sprzedaży w cienie korzystniejszej, ale nie mówi nic o tym, że sklep ma obowiązek takie roszczenie z automatu przyjąć. Co więcej, nie ma do tego żadnych realnych narzędzi egzekwowania, policja cię wyśmieje, za wniosek do sądu zapłacisz więcej.