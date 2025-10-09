Miała stłuczkę z prokuratorką. Była ofiarą, została oskarżona.
Pani Elżbieta cztery lata temu miała wypadek na jednym z głównych skrzyżowań w Katowicach. Niestety, do dziś walczy o sprawiedliwość.LukasRR
@femboy69: Tu jest jeszcze taki problem, że chyba wobec tej prokurator nie zostało wszczęte żadne inne postępowanie oprócz omówionego w artykule... dyscyplinarnego.
Toż to żadne "uniewinnienie" ¯\(ツ)/¯
Oczywiście niewinna, tak jak i osoby, które jej pomagały i na podstawie reportażu można wysnuć tezę, że MATACZYŁY
łącznie z tym że wypłynął do netu film z kamery innego kierowcy który zarejestrował całe zajście i na którym widać że winni są tylko i wyłącznie policjanci którzy radiowozem bez sygnałów świetlnych i dżwiękowych wyprzedzali w niebezpieczny sposób i skończyli w rowie
i co? i nico, film nieważny najważniejsze zeznania policjanta
a na stronie fb lokalnej komendy policji
Nie zapominajcie, że w razie czego macie iść i bronić swojego kraju.
Nie przyzna racji ten kto nie zaznał jebnietej zwierzchniczki 🤣