W tym roku już prawie 2 mld zł na TVP i Polskie Radio w likwidacji
Kolejne pieniądze z podatków na media publiczne w likwidacji. 135 milionów złotych z budżetu państwa dostaną łącznie TVP i Polskie Radio. To kolejna dotacja dla publicznych nadawców podały Wirtualne Media. W tym roku TVP i PR dostały już prawie 2 miiardy złotych.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 108
- Odpowiedz
Komentarze (108)
najlepsze
Ale to jeszcze nic. Mam ziomka, który był święcie przekonany, że PO obniży daninę ZUS i podatki xD
Obecnie trwa u niego intensywne zaklinanie rzeczywistości, twierdzi, że jednak muszą podnośić.
@xqwzyts: dokładnie, teraz jest jeszcze gorsza ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@hedeon: ocho, platfusów prawda boli
PIS=PO
Nie wiem, chyba jakiś dziwny jestem..
Przyznam się jednak, że czytam tradycyjną klasycznę Piłkę
@PrawdaTeraz: To dość późno zrezygnowałeś z telewizji. Ja ostatni raz telewizję oglądałem w 2008, ale wtedy to i tak już było sporadycznie. I ta sporadyczność zaczęła się tak co najmniej od 2003 roku.
To niesamowite, bo juz wtedy format telewizji był niedorzecznie przestarzały i myślałem że to kwestia kilku lat, góra dziesięcin, aż telewizja zacznie