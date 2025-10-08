Darmowe wejściówki i prywatna sauna jest dla kobiet, dla mężczyzn jest wezwanie do wojska i śmierć na wojnie w obronie ojczyzny , aby kobiety mogły z niej korzystać właśnie w ten sposób.



Jest to z pewnością kolejna cegiełka do dorzucenia w budowie przekonania, dlaczego warto oddać życie za kraj, który pluje ci w twarz i traktuje jak obywatela drugiej kategorii.