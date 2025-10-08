Ja to się zastanawiam jaki to może mieć skutek na różne systemy np. wbudowane, które nie mają już wsparcia i aktualizacja stref czasowych może nie być możliwa.



Chodzi mi o systemy w których do tej pory zmiana czasu działała automatycznie i dalej będzie działać po zniesieniu zmiany czasu.



Jakie są możliwe największe konsekwencje w takich potencjalnych brzegowych przypadkach?