Sensacyjny zwrot w sprawie zmiany czasu. Polskie zegarki będą tykać po polsku
Sejmowa machina ruszyła, by spełnić marzenia milionów Polaków. W środę Sejmowa Komisja Ustawodawcza, pomimo ostrzeżeń prawnych, dopuściła do dalszych prac poselski projekt, który na zawsze może znieść uciążliwe przestawianie zegarków. Decyzja zapada w atmosferze politycznego i prawnego sporu.wadowice24
Komentarze (127)
najlepsze
Co ma czas letni czy zimowy do zagrożenia ze wschodu ?
@Edisni: No właśnie, bezsens. Zmieniajmy czas tylko raz w roku!
@cmhqwidget: OK ale tylko na cofanie zegara a nie odwrotnie!
Tak na szybko myslac, ewentualnie mozna przesunac sie do strefy czasowej +2/+3. W porownaniu z tym co teraz mamy wschody i zachody w calym roku "opoznia sie" o godzinke - mnie by to bardzo lezalo.
Moze nawet to by bylo
Do dogodzisz. Dla jednego 5 rano to już początek dnia a dla drugiego pora się kłaść spać.
W jaki sposób niby ta energia miała być oszczędzana?
Dzień trwa określoną liczbę godzin, niezależnie od tego, co pokazuje zegarek. W prawie każdej firmie, czy widno, czy nie i tak świeci się światło.
Chodzi mi o systemy w których do tej pory zmiana czasu działała automatycznie i dalej będzie działać po zniesieniu zmiany czasu.
Jakie są możliwe największe konsekwencje w takich potencjalnych brzegowych przypadkach?
@gl0wa: jak na przykład pkp które stało w polu przez godzinę żeby przeczekać zmianę czasu, a w drugą stronę po prostu dopisywali godzinę spóźnienia xD
@gl0wa: nawet w starych systemach masz opcję czy ma być automatyczna zmiana czasu - wystarczy wyłączyć. Chyba nie widziałem takiego, który miałby na stałe wprutą zmianę czasu, choć pewnie ktoś mógł coś takiego sklecić ( ͡º ͜ʖ͡º)