To nas rozbroiło. To my jedziemy przez całe miasto, żeby to usłyszeć, no pięknie. Pytamy, ale jak to tak? Reakcja chłopaka była taka, że chyba nie byliśmy pierwszymi osobami którym to tłumaczył. Dało się odczuć, że nie byliśmy jedyni. Czaicie to, wielkie kino wymyśliło promocję w wakacje i żeby za dużo ludzi chyba nie wykorzystało kart to wprowadzili bezpiecznik, bo między kartami kolekcjonerskimi, a biletami i nagrodami był magiczny Voucher, który trzeba było odebrać do końca sierpnia. Docelowo do początku sierpnia jak się dowiedziałem, ale powiedzieli że to wydłużyli do końca sierpniaXD Czyli się połapali, że ludzie jak ja kupując bilet na FF4 3 sierpnia, mam czas do 4 sierpnia na jego wymianę. Jeszcze kiedy jest sezon urlopowy. Mieli jeszcze przy tej ofercie sponsora, bank, dość wymowne XD Przy dostawaniu karty otrzymałem informację, że można wykorzystać karty do końca września i tak chcieliśmy zrobić, więc zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Kino wprowadziło Voucher nie informując o tym przy wręczaniu kart. Zerknijcie też na karty, tam jest część do oderwania i opis z odebraniem nagrody. Jak czytałem później regulamin żonie, to powiedziała, że ona by uznała za voucher ten odrywany element z karty kolekcjonerskiej. Przecież i tak liczy się ilość kart kolekcjonerskich za jaką wymienia się na nagrodę gwarantowaną. Skoro chłopak za ladą był mało zaskoczony na pewno takich jak my było więcej. Jaka jest tego skala?. Większość osób pewnie machnęła ręką. Wiele osób myślało, że karty = voucher, bo przecież po co wprowadzać coś dodatkowego, co w sumie rodzi dodatkowe trudności w realizacji nagrody. Dlaczego Vouchera nie dostawało się w momencie odbioru nagrody do końca trwania promocji? Któż to wie, chyba wie to tylko sam pomysłodawca tej oferty. Łącznie wydaliśmy w Imax na te filmy ok. 300zł (40-43zł film) + zabawka pies supermana 120zł plus, popcorny i inne. Spokojnie pękło 500zł. Cały czas miałem w głowie, że odbiorę sobie chociaż 1 film i jeden popcorn przy następnej wizycie, bo i tak idziemy do kina. Oczywiście byłem rozmawiać z kierownikiem, ale oni oczywiście powołali się na regulamin i mają człowieka gdzieś. Tego dnia tak się wkurzyłem w tym kinie, że namówiłem całą rodzinę, żeby olać te filmy i nie iść na nic. Poszliśmy na obiad i wróciliśmy do domu. Oczywiście napisałem już 22 września wiadomość do cinema city przez zgłoszenie, dlaczego mają ofertę do wykorzystania kart kolekcjonerskich do września, jak nie ma nic w kinach, żeby pójść z dzieckiem. Wtedy nie wiedziałem, że nagrody nie ma i nie będzieXD Oczywiście do dzisiaj nie otrzymałem od nich odpowiedzi. Sprawę kieruję do UOKIKu za wprowadzanie klientów w błąd i niedostateczne informowanie klientów o konieczności wymiany kart na vouchery, przy wręczaniu karty kolekcjonerskiej. Informacji i dat było tak dużo, a na pierwszym planie był czas do końca września i nagrody gwarantowane. Co wy o tym sądzicie?