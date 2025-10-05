I tak oto BTC zużywa tyle prądu co Polska, a jedna transakcja to ponad 1000kWh. Trzeba było promować Peercoina gdy był w top 5, PoS to dobra droga skoro ETH na nią się przerzuciło. No ale teraz już późno bo nawet jakieś memcoiny są setki razy więcej warte - no chyba, że ktoś lubi ryzyko. Kupić 100 i liczyć, że kiegiś się wybije.