UWAGA! Cena bitcoina przebiła 450 tysięcy złotych. Mamy nowe ATH wszechczasów
Bitcoin pobija swój rekord wszech czasów. W poprzednich cyklach bitcoin ustanawiał swoje ATH w podobnym okresie. Czy teraz będzie tak samo? Te Altcoiny nie pobiły jeszcze swoich wyników z 2021 roku.FXMAG
Nie ma to jak nowy szczyt wszechczasów wszechczasów
czarnolista bo szkoda czasu na taki poziom
Każda piramida finansowa to scam ale nie każdy scam to piramida finansowa.
Tutaj, co najwyżej można by powiedzieć o pump and dump. I tak, wiele dużych wielorybów manipuluje ceną bitcoina ale to samo jest w zwykłych giełdach i akcjach.
@bubub: Polacy, najbardziej zacofani i straumatyzowani ekonomicznie ludzie z byłego ZSSR. Na zachodzie podyplomówki z afiliacji od 80 lat, solidity jako przedmiot na studiach, monetyzacja nieruchomości. A tutaj nadal nerwica lękowa po latach 90tych gdzie krzak krzaka krzakiem poganiał. Wszystko poza Umową o Pracę to diabeł. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie odróżniać spekulacji na projekcie opensourcowym od ponzi w 2025
@dad1111: wyczuwam bullshit
@masz_fajne_donice: Z tego co mi się wydaje to chodzi o całość prądu zużywanego przez "bitcoin" czyli też jego kopanie i podzielenie tego przez ilość transakcji.
@Gjbgghbhhjj: często się nie zgadzaliśmy na różnych kontach (ale też często zgadzaliśmy się), ale często widziałem jak ochrzaniasz ludzi za łamanie prawa. Ze 2 razy w tym mnie. Co się nagle stało, że robisz to, za co sam krytykowałeś ludzi? :)