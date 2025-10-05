W Polsce trwają ciche zwolnienia. "Oficjalnie się o tym nie mówi"
Skala redukcji etatów może być większa niż wynikałoby to z doniesień o zwolnieniach grupowych. Eksperci przekonują, że w firmach w Polsce trwają tzw. ciche zwolnienia. - Nie ufam danym publikowanym przez GUS. Faktyczny poziom bezrobocia może być znacznie wyższy - mówi Natalia Lisiecka.VoxClamantisInDeserto
Faktyczny poziom bezrobocia oczywiście że jest znacznie wyższy, bo sposób liczenia w naszym kraju jest idiotyczny. Tu nawet nie chodzi o zakłamania w GUS czy innych instytucjach, tylko o to że liczymy jako bezrobotnych jedynie tych, którzy jako bezrobotni się zarejestrują.
@wykopyrek: Sporo osób się nie rejestruje, jeżeli mają na przykład pracującego małżonka z ubezpieczeniem prywatnym lub inne możliwości zdobycia ubezpieczenia, a trochę tego wbrew pozorom jest. Ostatnio też się coś pozmieniało odnośnie rejestrowania się jako bezrobotny, więc teraz stopa bezrobocia będzie jeszcze mniejsza, a ilość osób ubezpieczonych spadnie.
@wykopyrek: skoro nic nie kosztuje daj Polakom NFZ i zobaczysz ilu będziesz miał bezrobotnych.
Kolega wyżej ładnie napisał - PUP jest strasznie upierdliwym tworem.
Jeśli jesteś seniorem 50+ to się faktycznie opyla - zdrowie nie to, więc lepiej mieć krycie d--y, jak Cie wyślą ze skierowaniem do z--------u w januszexie to jest opcja że się Janusz
GUSowi się już dawno nie wierzy.
@pokyw123: Teraz rzeczywistość jest taka że u Niemiec gospodarka siada w różnych branżach a skoro ok 30% naszego obrotu handlowego jest z nimi to będziemy srogo dostawać. Tym bardziej jeszcze że mają tu też swoje zakłady.
Ten twój pis to dawał wolność mediom i przez 8 lat pierdzielił o winie tuska, po 8 latach jeszcze była wina tuska. Policja za pisu stała na żoliborzu albo przy pomniku, z wojskowych macierewicz robił sługusów do trzymania
Jeśli dla obecnych, a więc urodzonych nie ma pracy to co dałbym nam wyż demograficzny? Że osoba, która nie ma pracy byłaby wzbogacona o dziecko, na które nie byłoby środków? Że potem pośredniaki by pękały w szwach? Że znowu byłaby kolejna fala imigracji więc wyzerowanie założenia o wyżu z ceną zmarnowania życia dużego odsetka pokolenia?
Żal mi was. Nie z powodu wyższości i patrzenia
Jeśli demografia będzie do d--y bo firmy będą się zamykać ponieważ nie znajdą rąk do pracy.
Warto się przyglądać Korei Południowej, oni są kilka lat przed nami