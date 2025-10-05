Pompy ciepła nie mają sensu w blokach. W domach, najlepiej parterowych sens mają, ale znów, najlepiej takich, które są pod nią projektowane (czyli mają ogrzewanie podłogowe), a nie tradycyjne grzejniki. To też jest forma grzania, która wymaga "ciągłego" otwarcia grzejnika, grzeje niezbyt mocno, ale równomiernie.

Jeżeli ktoś to pcha nie tylko do starej instalacji, ale jeszcze do bloków to jest szalony.