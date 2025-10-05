Zimne kaloryfery i gorąca atmosfera
Miała być zielona rewolucja, ale gdy nadeszły przymrozki to w części mieszkań należących do Spółdzielni Mieszkaniowej kaloryfery wciąż pozostały zimne. Części pomp ciepła nie udało się uruchomić.reda2244
Cały artykuł i pełno reklam.
W materiale
@Mario_Barc: ale zmiany klimatyczne mówią wprost o anomaliach ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ tak mnie szury przekonywały ostatnio ¯\(ツ)/¯
Wesolo to bedzie, jak pradu nie bedzie, bo wiatraki sie nie beda krecic a fotowoltaike to w rzyc se mozna wsadzić zima.
Jeżeli ktoś to pcha nie tylko do starej instalacji, ale jeszcze do bloków to jest szalony.
@FrasierCrane: Nie wymaga
@bossssob: ładnie się podsumowałeś na sam koniec zielonko XD A co do prądu z węgla to dużo więcej wyprodukuje ciepła pompa ciepła, która pracuje na prądzie z węgla niż kocioł spalający ten sam węgiel - to jest prosta matematyka, polecam czasem użyć głowy a jak brakuje inteligencji to zawsze możesz pogadać z AI która ci wszystko elegancko policzy jak jej powiesz
@FejsFak: piękna manipulacja. Niby jesteś taki mundry i taki pociesznie pasywno-agresywny, a jakoś wygodnie zapomniałeś o stratach energii
