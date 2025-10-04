Jak rozpoznać głupca i czy wszyscy ludzie są głupi?
2% ludzi myśli, 3% myśli, że myśli. Cecha głupca jest nieugięta pewność własnej racji, a jakakolwiek wątpliwość w jego słowa jest odbierana jak atak. Będzie zaciekle bronił swoich złudzeń atakując oponenta, byle tylko nie spotkać się z rzeczywistością...haston
Komentarze (123)
Jeśli napiszesz komentarz lub zrobisz wpis opisujący sytuację, na przykład: "kiełbasa żywiecka podrożała, ludzie są z tego niezadowoleni", to często w komentarzach wyskakuje jakiś wykopek traktujący twój wpis jako twoje stanowisko i ocenę a
@Rontree: najbardziej widoczne jest to wśród każdej skrajności, bo to przede wszystkim skrajności są najbardziej przekonane o swojej świętej racji i braku racji u przeciwnej strony.
@tanaka1234: Czyli mam się zabunkrować w domu ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Twoja hipoteza padła ;)
Powiedz mu że jest głupi. Głupi się obrazi, a mądry uśmiechnie a i może przyzna rację.
Po prostu nie da się.