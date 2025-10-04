Pracownicy zmianowi mają o 15 proc. wyższe ryzyko wystąpienia poważnej choroby
Praca na zmiany ma związek z wyższym ryzykiem wystąpienia kamieni nerkowych - informuje pismo Mayo Clinic Proceedings.VoxClamantisInDeserto
Wszelka produkcja powinna być na jedną zmianę, ewentualnie na dwie dzienne, ale na zasadzie że poszczególne brygady zawsze (przez cały okres zatrudnienia) mają tą samą zmianę.
Noc służy do spania.
@Antybristler: Ty mówisz o systemie tzw czterobrygadowym albo ciągłym.
Dodatek za pracę w nocy rzędu 20-30% to żenada.
Powinno być 200-300%.
U mnie praca zmianowa jest zbanowana, choćbym miał jeść suchy chleb.
Wyłącznie jedna zmiana (dzienna).
@staszaiwa: Jeśli spora część gospodarki opiera się o pracę ciągłą to nie działa coś takiego jak "chętni".