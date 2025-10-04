Siema Wykop!

Jakieś 2 miesiące temu pisałem tu o nowej grze w stylu erepublik gdzie Polska była w stanie wojny z kilkunastoma krajami - dzięki Wam sytuacja odwróciła się o 180 stopni i teraz to my polujemy na inne państwa. Powstała nawet Wasza partia polityczna Nowy Wykop oraz grupa bojowa Wykop Efekt - prezydentem naszego kraju został właśnie gracz z Partii Nowy Wykop ;)

Za kilka dni ruszamy z kolejną wojną - tym razem to my rozdajemy karty na świecie, a to wszystko Wasza zasługa! Jeszcze raz dziękujemy!!!

Gdyby jeszcze ktoś chciał do nas dołączyć to zostawiam krótki opis gry i zachęcam do zobaczenia jak Polska dzięki Wykopowi rozsmarowuje wrogie kraje po mapie.

Eclesiar to gra geopolityczna z realną gospodarką, firmami, gazetami, wojnami, dyplomacją, polityką w tym możliwością zostania kongresmenem, prezydentem, MON'em, sojuszami, giełdą, ekwipunkiem, przedmiotami produkowanymi w firmach, szpitalami, skillami itp. w której gramy z ludźmi z całego świata. Organizujemy się na discordzie, gdzie przygotowałem dla każdego nowego z wykopu paczki powitalne pomagające w szybkim starcie ;)

Zostawiam tutaj czysty link do gry bo tak wypada: Czysty link