No cóż - polecam oczywiście alternatywę dla Discorda - Matrix. Jest to zdecentralizowana sieć do komunikacji, z domyślnym szyfrowaniem E2E (między użytkownikami, w pokojach jest to możliwe, ale zwykle ludzie się nie decydują), wygląda jak Discord, a część kanałów ma tzw. Bridge, które łączą świat Discorda i Matriksa (tj. piszesz coś np. na Discord i się pokazuje ludziom w Matrix i na odwrót).