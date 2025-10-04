Wyciek danych z Discorda
Wyciek danych z działu obsługi klienta Discord ujawnił dane użytkowników i zeskanowane dokumenty tożsamości ze zdjęciem. (Ciekawe jak to się ma do tekstu w regulaminie: "Usuwamy zdjęcia/dokumenty użytkowników natychmiast")LadySandra
Już piszę: "Kłamaliśmy. No i?".
Nigdy nic nie mówili o tym, że zdjęcia są NATYCHMIAST kasowane. Są kasowane NATYCHMIAST PO zweryfikowaniu. Wyciekł był
Big techy i państwa spoza UE (za pośrednictem podmiotów prywatnych) śledzą nas na potęgę, przepisy unijne stanowią dla nich utrudnienie oraz dodatkowe koszty (np. DSA, GDPR).
jak kazda spolka w chinach ma ona PRAWNY OBOWIAZEK udzielic informacji na zadanie panstwa (dlatego aby sie zabezpieczyc MUSI archiwizowac)
Tymczasem, pełna treść informacji, którą wrzucający sobie wygodnie WYCIĄŁ Z KONTEKSTU brzmi:
Aplikacja do czatowania wymaga weryfikacji dokumentem?
Nigdy nie używałem tego to nie wiem ale p------a akcja jak tak xD