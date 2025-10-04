To są dzikie kraje, niczym nie różniące się od plemion z południowej i środkowej afryki.

Parę lat temu w maroku rozstrzelano dwie turystki z europy, które niechcący przekroczyły granicę.

Dziś, nadal te same białe europejki piszą że to nie w islamolandach jest problem, tylko w białych europejskich krajach.



Ich sprawa. Nie wiem po co o tym wspominać.