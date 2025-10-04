Sąd w Tunezji skazał mężczyznę na śmierć za krytykowanie prezydenta na Facebooku
51 letni niepełnosprawny ojciec trójki dzieci został skazany na śmierć w Tunezji za wpisy na Facebooku. Został uznany winnym próbie obalenia państwa, obrażania prezydenta i rozpowszechniania fałszywych informacji w Internecie. Skazany mówi, że chciał tylko zwrócić uwagę na złe warunki życia w krajuR187
Komentarze (50)
najlepsze
@snup-siup: Akurat zwykli ludzie w Tunezji żyją z turystyki czyli możesz nie pojechać i sprawić że będą głodować.
Parę lat temu w maroku rozstrzelano dwie turystki z europy, które niechcący przekroczyły granicę.
Dziś, nadal te same białe europejki piszą że to nie w islamolandach jest problem, tylko w białych europejskich krajach.
Ich sprawa. Nie wiem po co o tym wspominać.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_w_Tunezji
Uciekł król, niech żyje król. XD
Jak już trzeba jechać do Arabów to lepiej Egipt... Lub Turasy, są jacy są ale to już bliżej kulturowo do Europy i jednak lepiej niż Tunezja i Maroko.
@czwartafaza: ci sami amerykanie mogą stracić pracę za posta na fb