Naukowcy odmłodzili stare małpy
Wstrzyknęli im zmodyfikowane komórki macierzyste. W efekcie poprawiając im pamięć, cofając kurczenie się mózgu i utratę masy kostnej, odmładzając połowę wszystkich tkanek i eliminując komórki senescentne (które przyspieszają proces starzenia)wscieklykabanos
zaczyna być zagrożone ;)
Te artykuły są tak pisane bo na badania trzeba pieniędzy, stąd można odnieść wrażenie że jest przełom za przełomem.
• „Superkomórki macierzyste” poprawiają pamięć małp, jednocześnie chroniąc je przed neurodegeneracją.
• Te superkomórki macierzyste zapobiegają utracie masy kostnej związanej z wiekiem, odmładzając ponad 50% z 61 analizowanych tkanek.
•Leczenie komórkami macierzystymi zmniejsza stan zapalny i liczbę komórek senescentnych (komórek, które gromadząc się, przyspieszają proces starzenia).
Badacze stwierdzili, że leczenie średnio obniżyło wskaźniki wieku biologicznego o 2–5 lat, co w przeliczeniu na ludzi odpowiadałoby 6–15 latom.
Jednak wskaźniki wieku biologicznego niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste cofnięcie procesu starzenia.
Stare
Szczuro-małpka? ( ͡º ͜ʖ͡º)