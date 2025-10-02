Największa katastrofa w naszej historii obok potopu, nie chcę nawet myśleć jaką rozpacz musieli czuć ludzie w październiku 1939 roku jak sobie uświadomili, że w miesiąc kraj przejęli Niemcy i Sowieci. Pewnie się zastanawiali czy znowu Polska przepadła na kilkadziesiąt jak nie na setki lat. Jakoś zawsze przypomina mi się wtedy to zdjęcie, w moim odczuciu super oddaje klimat tamtych dni.