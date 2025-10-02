2 października 1939 roku zakończyła się obrona Helu
"Józef Unrug: pozostaliśmy polską wysepką. - Zdecydowałem się na poddanie, tylko dlatego, iż wierzę, że ta wojna zmieni się w światową i my ją wygramy. Bo inaczej bronilibyśmy Helu do końca, do ostatniego żołnierza powiedział admirał Józef Unrug do żołnierzy przed kapitulacją Helu."paramedix
po wzięciu do niewoli przez Niemców, odmawiał rozmawiania z nazistami po niemiecku, mimo że znał ten język znacznie lepiej niż polski
Obrona Helu miala decydujące znaczenie, bo chodziło wtedy o czas obrony, czym dłużej tym lepiej. Tylko Hubal zrobił więcej, bo chodziło o to, żeby dać przykład nawet w beznadziejnej sytuacji
