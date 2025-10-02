Microsoft podnosi ceny, będzie drogo. A ja nadal mam do oddania konto Game Pass Ultimate opłacone na prawie 3 lata.

Cały czas próbuje zbierać jakiekolwiek pieniążki dla mojego Taty i Mamy, żeby opłacać dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, pomoc w domu, leki i inne artykuły do pielęgnowania mojej mamy.

Do tego niestety ojcu tak mocno dokuczają plecy, że nie obędzie się raczej bez interwencji rehabilitacyjnej w domu. Koszta takiego przyjazdu niestety też podnoszą cenę.

Dodaję ten wpis bo nie chcę prosić nie dając niczego w zamian, a to konto to chyba w sumie jedyna moja rzecz do oddania, która jest coś warta i komuś może się przydać.

Chciałbym je oddać dla osoby plusującej wpis poniżej, która dokona jakiejkolwiek wpłaty na moją zbiórkę.

Kwota do zebrania jest wpisana ot tak, ponieważ nie jest to żadna magiczna terapia za 100 000 tys. PLN czy nawet więcej.Są to zwykłe opłaty związane z tym wszystkim co opisałem powyżej.