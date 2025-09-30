JSW z 2,1 mld zł straty w I półroczu. Spółka walczy o płynność
Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała w pierwszym półroczu 2025 roku 2,075 mld zł straty netto wynika z raportu okresowego spółki. To mniej niż rok wcześniej, gdy strata sięgnęła ponad 6 mld zł, ale sytuacja finansowa pozostaje bardzo trudna.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (19)
@pawelgw: głosujecie cały czas na tych, którzy okradanie was mają już w CV, więc najwidoczniej tak.
@klamkaodokna: To na kogo mamy głosować? Przypominam, że Mentzen jest po stronie górnictwa
