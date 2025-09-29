Szwajcaria opodatkuje samochody elektryczne
Auta w 100 proc. elektryczne są cięższe od modeli spalinowych o kilkaset kilogramów, a nawierzchnie w miastach nie są dostosowane do takiego nacisku na koła, stąd konieczne dodatkowe remonty dróg. Podatek będzie od przejechanych kilometrów lub za każdą kilowatogodzinę pobranej energii.GRUBY140
Parę lat temu podobna była sytuacja iż diesle były promowane bo eko, a benzyna kopana. Teraz przyszła pora na elektryki i tak będzie ciągle zawsze znajdą coś, aby z ludzi kasę ściągnąć.
dla prownania w 2023 polski budzet zyskal na podatkach ze sprzedazy paliw 57 mld pln.
wowczas to bylo okolo 10% przychodow w budzecie https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2023
na taka strate nikt sobie nie pozwoli wiec przychody spadna to beda szukac innego zrobla. i juz wiadomo gdzie i jak.
jezeli ktos myslal ze kapitan panstwo odpusci latwe pieniadze od kierowcow to jest naiwny albo po prostu glupi
@pioter-o: ok
o przepraszam, alw wyobrazilem sobie tych wszystkich "zielonych" co to tak zachwalali elektryki bo taniej prad i dotacje i nie ma akcyzy itp. na wszystko znajdzie sie powod do dodatkowej oplaty i podatku. niedlugo wlascicielom elektrykow zakażą bożonarodzeniowych lampek, bo wyrobią twslami swoj limit zuzycia pradu.
Nadal wszystko kręcą. Nadal kłamią.