A czemuż to Polskie media muszą donosić nam o każdym incydencie na każdym zadupiu?



Tornado w USA? A co to mnie obchodzi.

Trzęsienie ziemi w Indonezji - przecież to antypody.



Mnie to zawsze mierziło że 2/3 informacji w wiadomościach to rzeczy na które ani ja nie mam wpływu, ani one nie wpływają na mnie. A często ważne rzeczy dziejące się tuż obok (na przykład plany nowej autostrady czy odpały lokalnego dewelopera) pozostają Pokaż całość