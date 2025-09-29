Wtyczka pokazująca wszystkie lokalizacje działek w KW
Przydatna wtyczka dla ludzi poszukujących działek przypisanych do KW. Waldemar Izdebski pokazuje jak wykorzystać wtyczkę na prawdziwych danych. Przydatne dla ludzi chcących kupić działkę/nieruchomość.acpiorundc
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
W dziale I-O masz oznaczenie nieruchomości - w tym oznaczenia działek. Ciebie interesuje "Numer działki".
Nie znalazłem takiej wtyczki na Firefox - może ktoś korzysta z innej przeglądarki i jak znajdzie - niech da znać;).
Nie znalazłem też takiej wtyczki na google, gdy wpisałem "wtyczka GeoKW" - więc zakop;).
Chyba, że ktoś znalazł - to dej linka;)
@tomilipin: Wiem! - dlatego dałem przecinek po "chyba", przed "że" - bo chciałem zaakcentować słowo "Chyba", więc się o-------l;)
Musisz NAJPIERW mieć dane osobowe. To narzędzie to tylko wizualizacja.