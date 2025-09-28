Mafia śmieciowa. 21 osób ujętych na nielegalnym wysypisku.
Kolejne gigantyczne nielegalne składowisko to kilkaset ton nielegalnych odpadów.SanczoPansaFromVillage
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Kolejne gigantyczne nielegalne składowisko to kilkaset ton nielegalnych odpadów.SanczoPansaFromVillage
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (22)
najlepsze
@hijack5671: podatnik zapłaci a co?
Człowiek łudził się przez chwilę, że aresztowali 21 Prezesów wysypisk...., a później doczytuje- na nielegalnym wysypisku.;)
Wykop. xD