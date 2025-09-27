Benzyna, gaz i węgiel zdrożeją szybciej niż myślisz.
Rada Unii Europejskiej przegłosowała nowy cel klimatyczny. Nowy podatek uderzy w portfele Polaków.gerwazy-oko
Komentarze (62)
najlepsze
Polska by nie zabierała pieniędzy Polakom, nie niszczyła polskiej gospodarki zeby robić dobrze obcym państwom i to nawet nie europejskim.
Zwykli Polacy już od dawna wołają w stronę Brukseli że mają dość. Problem w tym że ich wołanie nic nie znaczy i jest ignorowane, liczy się tylko rząd i nasi "przedstawiciele". A z nimi z kolei jest inny problem: to nie jest rząd polski - tylko polskojęzyczny.
1. droga Lenina,
2. droga wędlina,
3. droga benzyna.
Jak widać historia zatoczyła koło. ¯\(ツ)/¯
teraz się to skomplikowało czego skutkiem będzie załamanie kontraktu społecznego, brak powszechnej służby zdrowia i emerytur
https://euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/niemcy-koniec-z-polityka-socjalna/
@DerMitteleuropaer: teraz są opozycja i muszą być w kontrze do tego co robią obecne rządy w tych krajach.
Tak samo u nas jest. Dzisiaj pisowiec opozycji mówi A, jednak gdy pelowec u sterow powie A, to pisowiec zaraz będzie mówił B,