Rolnik oszukany przez kontrahenta potrzebuje pomocy
Ale akcja pod Wrocławiem! Ludzie ruszyli na pomoc oszukanemu przez kontrahenta rolnikowi, który został z 11 tonami śliwek. Po śliwki do wsi Węgrzynów koło Trzebnicy (25 minut autem z Wrocławia) można przyjeżdżać przez całą sobotę i całą niedzielę. Kosztują "co łaska".TomdeX
Komentarze (9)
To co to za rolnik co zbiera i hoduje bez zapłaty?
Rolnicy kontraktują uprawy już w momencie wysiewu a ten zbierał nie będąc pewnym odbioru?
Coś mi się tu nie klei?
@Brzydka_Prawda: a skup płaci ci przed wysianiem? To pewnie jakieś zlecenie było od firmy, ale na piśmie nic nie zostało. Albo było na piśmie, ale były jakieś wyłączenia typu zmniejszenie produkcji, strata finansowa itp. Osobiście nie wyciągam wniosków, bo tyle wiem co ty.
To tak jak w skeczu Monty Pythona "Man Turns Into Scotsman",
w którym ufoludki z planety Skyron w galaktyce Andromedy,
zamówiły 48,000,000 szkockich spódniczek u Angusa Podgornego bez zapłacenia zaliczki xD
A Podgorny już obliczał jaki będzie miał z tego profit xD
Wyprodukowanie 11 ton śliwek nie kosztuje 36k. A jakoś nie chce mi się wierzyć że kontrahent chciał płacić po 3 pln za kg