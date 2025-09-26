A ja miałem nadzieję, że będzie wprowadzone i egzekwowane prawo, aby psy były ZAWSZE na smyczy, poza posesją / mieszkaniem / domem (czyt. na uwięzi), a tu się jednak okazuje, że jednak będzie ich jeszcze więcej swobodnie hasać :D



W sumie dobrze, niech się wyszaleją. Jestem ciekaw czy liczba ugryzień w skali roku wzrośnie? Kto obstawia? :)