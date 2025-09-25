Absolutny przełom w leczeniu choroby Huntingtona
Po raz pierwszy w historii lekarzom udało się skutecznie zahamować postęp choroby Huntingtona. Terapia genowa umożliwia spowolnienie rozwoju tej śmiertelnej choroby aż o 75 proc.Uyak
Mechanizm działania bardzo podobny jak w szczepionce mRNA.
Tak nie wolno! Czy twórcy pomyśleli o możliwych skutkach ubocznych?!
Za niedługo pewnie zbiórki na 50 mln zł ruszą
Jak już będę umierał to będę zbierał kasę na k--s. Panie z roksy odpadają bo pewnie nie będzie mi już się podnosił.
Jak ktoś uczciwie zbiera na piguły i trochę zabawy to się dorzucę jak mam kasę.